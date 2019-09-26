شاهد ناصيف زيتون ومودل عربية في كليب جديد قريبا

ستمثل الفاشنيستا الشهيرة روان حسين كويتية الجنسية كبطلة لكليب الفنان السوري ناصيف زيتون الجديد الذي يحضر لإطلاقه قريباً بعد طرحه عدة أغاني متفرقة لاقت نجاحاً ورواجاً واسعاً.

ونشر ناصيف عبر خاصيّة الستوريز على "إنستغرام"، فيديو تشويقي وظهرت فيه روان ولكنه لم يتم الكشف عن اي تفاصيل اخرى.

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بدورها، قامت روان بنشر الفيديو التشويقي ثم سجلت مقطع آخر تحدثت فيه عن تجربتها وعن جمهور النجم السوري، واصفة اياه بأنه الارقى والاجمل والافضل، ووجهت كلامها لناصيف وهنأته على هذا الجمهور المميز الذي يحبه بطريقة رائعة وفقاً للبنان 24.

و روان بن حسين هي مدونة كويتية ومودل، وقد جذبت الأنظار بعد أن نجحت في خسارة وزنها الزائد لتصبح عارضة أزياء تظهر في أهم المجلات في الوطن العربي مثل “فوغ العربية”، والوجه الإعلاني لأهم شركات مستحضرات التجميل والأزياء العالمية.