شاحن هاتف يتسبب في انفجار داخل سيارة

في حادثة غريبة من نوعها، تسبب شاحن بطارية هاتف ذكي، بانفجار كبير داخل سيارة تعود لأحد المواطنين في قرية آل السني في المملكة العربية السعودية.

وأفادت الشرطة في محافظة أضم، أنها تلقت بلاغ بوجود حريق في سيارة بالقرب من موقف سيارات مدرسة سعيد بن زيد المتوسطة والثانوية في قرية آل السني. وتم وصول الفرق اللازمة للمكان، وتمكنوا من إخماد الحريق ونيران السيارة، لا يوجد اصابات من قبل المواطنين.

واشتعلت النيران داخل سيارة من نوع تويوتا كامري، وبيّن خلال الفحص والمعاينة من قبل طاقم الدفاع المدني أن الحادثة تعود الى انفجار بطارية متنقلة لشحن الجوالات الشخصية داخل السيارة، وفقاً لموقع مزمز.

هذا وقد حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين في السعودية؛ بضرورة عدم استخدام الشواحن والبطاريات والتوصيلات رديئة الصنع، وكذلك تركها معرضةش لأشعة الشمس المباشرة.