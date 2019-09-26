محكمة كويتية تسجن مدرسة مصرية لهذا السبب

أصدرت محكمة كويتية أمراً بسجن مدرسة مصرية تعمل في وزارة التربية الكويتية بسبب قيامها بتزوير شهادتها الماجستير للتقدم للوظيفة.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن المدَرسة وهي مواطنة قدمت للوزارة شهادة ماجستير في علم النفس من جامعة مصرية، وتبين أنها مزورة، في حادثة لا تعتبر الأولى من نوعها في البلد الخليجي.

وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة وفقاً لإرم نيوز.

وكانت السلطات الكويتية قد أصدرت شرطاً جديداً لتوظيف الوافدين في وظائفها الحكومية و هو معادلة شهاداتهم الجامعية لدى وزارة التربية والتعليم الكويتية من أجل الحد من ظاهرة تزوير الشهادات المنتشرة.

وتعتبر قضية الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، والتي يتواصل الحديث الإعلامي عنها بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة، وإحالة عدد منها إلى التحقيق وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.