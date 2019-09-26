ديانا كرزون في عمل جديد باللهجة الكردية

أعلنت المغنية الأردنية ديانا كرزون عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام، عن استعدادها لطرح أغنية جديدة باللهجة الكردية وذلك من ضمن أعمالها الفنية الأخيرة.

ونشرت ديانا كرزون صورةً لها من أغنيتها الكردية معلقةً :" أغنية كردية قريباً باسم (خاكي شيرين)، من كلمات هلكوت زاهير، توزيع موسيقي يلدان ئوركوزال، مهندس الصوت كاوه شيخ، ستوديهات اربيل سندريلا، وستديوهات تركيا Music Recording studio Tuncrecord istanbul، وفقاً لموقع في الفن.

يذكر أنه مؤخراً في أوائل شهر سبتمبر طرحت ديانا أغنية رومانسية شابة هيدا الحكي باللهجة اللبنانية، وحققت نجاح كبير وكانت بالتعاون مع الشاعرة حياة اسبر، الملحن فضل سليمان، الموزع الموسيقي عمر الصباغ لأول مرة.