الاعلامية رضوى الشربيني بإطلالة جديدة

تداول منصات التواصل الاجتماعي صورةً جديدة للإعلامية رضوى الشربيني بإطلالة جديدة وارتدت ملابس كاجوال و نظارات بعدسة شفافة شكل مربع.

ونشرت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني مقدمة برنامج هي وبس، عبر حسابها الشخصي مجموعة صور لها معلقةً :" الإنسان من غير النظارة حماده والبنظاره حماده تاني خالص، ونقول مساء الخير على الحلوين المقططتين الطعمين".

قد لاقت إعجاب الكثير من قبل متابعينها وجمهورها على الإنستغرام، وعلق البعض "والنبي قمر يا حمادة" " شو هالجمال يارضوى"، والآخر علق مازحاً على تصميم نظارتها وقال " بس دي مش نضارة دي مركب وكبيرة أوي يا رضوى"، وفقاً لموقع صدى البلد

ويذكر ان رضوى الشربيني ازدادت شهرتها بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامج "هي وبس"، وتحولها الى احد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت آراء وردود فعل متابينة، و يعرض البرنامج على قناة cbc سفرة.