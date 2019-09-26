مستشفى سعودي يستقبل مرضاه في اليوم الوطني بأغنية أثارت غضب السعوديين

أثار موظف سعودي في قسم الاستقبال بأحد المشافي السعودية غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي إثر أدائه أغنية لعبد الحليم حافظ احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

وبحسب صحيفة ”سبق“ الإلكترونية المحلية، فإنّ ”الناشطين طالبوا وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة“، مؤكدين أنّه ”لا علاقة له ”بيوم الوطن الذي تحمل أغانيه أهازيج بحب الوطن وقيادته من جهة، والأغاني الغرامية من جهة أخرى“.

ورأى مغرد يدعى حامد أن الواقعة ”نسفت كل ما تعلمه الناس من آداب فيما يخص المرضى وشرف المهنة، وقديمًا يقال لا تستعمل منبه السيارة بالقرب من المستشفى لكيلا تزعج المرضى“ وفقاً لإرم نيوز.

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فيما قال مغرد يطلق على نفسه علي كلافلن، بشكل لا يخلو من السخرية:“وش دخل عبد الحليم في يومنا الوطني“.

وكتب المغرد ”عبدالملك“:“يا أخي اتخيل عندي مريض بنفس الوقت وحالته خطرة وأنزل الاستقبال أشوف كذا، أُقسم بالله قلة حيا“ .