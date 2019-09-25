اسماء المقبولين فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالشرقية 2019

حصلت وكالة سوا الاخبارية، اليوم الأربعاء، على اسماء المقبولين فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالشرقية للعام 2019، وفق ما ذكرته مصادر موثوقة.

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وكان محافظ الشرقية، اعتمد نتيجة الطلاب المتقدمين لاختبارات مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للعام 2019 2020، موضحا أنه تقدم 265 طالب من محافظات ( قنا – الأقصر – أسوان - سوهاج - أسيوط ) للالتحاق بالمدرسة.

حضر من الطلبة المتقدمين 238 طالب ونجح 50 طالب بناء على الضوابط الآتية ( قبول الطلاب الحاصلين على أكبر الدرجات في الاختبارات والمقابلات الشخصية والحاصلين على أكبر مجموع للشهادة الإعدادية - الحد الأدنى للتقدم 265 درجة للشهادة الإعدادية – يُقبل الطلاب الأصغر سنا – يُقبل الطلاب بالمدرسة وفقا لشروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج نظام الثلاث سنوات).

وأكد المحافظ أنه تم تحديد نسبة 80 % من إجمالي المتقدمين لأبناء المحافظة والنسبة المتبقية موزعة على أبناء المحافظات المجاورة، مضيفًا أن الهدف من إنشاء مدرسة مياه الشرب هو إعداد خريجين ذوي خبرة عالية في أعمال التشغيل والصيانة قادرين علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.