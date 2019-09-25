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تردد قناة ام بي سي 5 الموجهة للمغرب العربي على القمر نايل سات - MBC 5

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انطلق تردد القناة الجديدة ام بي سي 5 تحت شعار "قوتنا واحدة"، فالآن تستطيع متابعة قناة Mbc مصر وكذلك قناة MBC 2 بالإضافة إلى قناة mbc 3 وقناة mbc  دراما، قناة ام بي سي العراق MBC Iraq.

وتعتبر كل قناة من قنوات إم بي سي متخصصة في مجال معين، واليوم عبر موقعنا سنوفر لكم جميع الترددات التي تتعلق بشبكة إم بي سي على الأقمار الصناعية المختلفة.

ولم تصرح إدارة قنوات أم بي سي عن عنواين برامج ومسلسلات التي سيتم إذاعتها عبر النايل سات، ولكن هناك بعض التسريبات التي تشير لعرض مسلسل مغربي جديد ومسلسل تركي حديث تحت اسم الاصطدام لمحبي ومتابعي الدراما التركية.

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وسيتم تقديم محتوى جديد خاصة بدول المغرب العربي ومن المحتمل عرض الموسم الخامس من برنامج ذا فويس لاكتشاف المواهب عبر قناة ام بي سي 5.

وفي وقت سابق، تساءل الكثيرون من دولة المغرب العربي عن موعد انطلاق عرض مسلسلات وبرامج قناة mbc 5 الجديدة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وفقا للترددات السابقة لذا يمكن ضبط استقبال قناة أم بي سي 5 وفق التردد المرفق.

تردد قناة ام بي سي 5:

القمر التردد القطبية
نايل سات 11559 رأسي
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