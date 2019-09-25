الاردن: اخر اخبار اضراب المعلمين بعد اجتماع النقابة والحكومة

عُقد في نقابة المعلمين مساء الأربعاء، اجتماع بمشاركة أمين عام وزارة التربية والتعليم محمد الدعجة والقائم بأعمال الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة وأعضاء من مجلس نقابة المعلمين.

وقال عضو مجلس نقابة المعلمين كفاح أبو فرحان ، إن "العرض المقدم من وزارة التربية، بعيد عن ما هو مطلوب من المعلمين"، موضحا أن النقابة باتت تشعر، بأن الحكومة "لا تخطو خطوات باتجاه الحل".

وأضاف ابو فرحان: أنه "رغم انفتاح النقابة على الحوار، إلّا أنها تصر على اعتذار من الحكومة، واعتراف بحقها في العلاوة، دون كيفية صرفها، وموعد الصرف".

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ونوّه إلى أن النقابة، لم تشعر بأن العرض الأخير من وزارة التربية، يحمل "نظرة شاملة للوضع التعليمي، وانعكاس تحسين دخل المعلم على العملية التعليمية".

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم النقابة نور الدين نديم لـ "هلا أخبار" إن الاجتماع عادي وطرح آفاقاً وشهد تبادلاً لوجهات نظر، واصفاً اللقاء بأنه جلسة عصف ذهني، وتمهيد للحوار.

وبين أن وفد وزارة التربية والتعليم استعرض عدداً من المبادرات التي تتضمن مجموعة من الأرقام في سبيل إيجاد حلٍ لمشكلة إضراب المعلمين ومطالبهم.