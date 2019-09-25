شاهد: أول إماراتي يصل الفضاء الخارجي

نشرت وسائل إعلام إماراتية اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للحظات الأخيرة لإطلاق الصاروخ الذي يحمل أول رائد فضاء الإماراتي هزاع المنصوري، حيث تستمر رحلته ثمانية أيام.

هزاع المنصوري من مواليد العام 1983 في الثالث عشر من سبتمبر، وذلك في الوثبة التابعة لإمارة أبوظبي العاصمة، منذ الصغر كان عاشقًا للنجوم، ومطّلعًا على الكثير من المعلومات البسيطة التي تتناسب مع عقله كطفل، إلا انّه قد ركّز بشكل أكبر على كل ما ورد في عالم النجوم والفلك.

وأقام محمد بن راشد ال نهيان ورش تدريبية في العام 2017 للكثير من المُؤهلين للانطلاق في رحلة فضائية جديدة لكي يتمّ الاطلاع على الكثير من الأحداث الكونية الجديدة غير المُفسّرة.

وتسعى الإمارات العربية المتّحدة لتسجل أهمّ الانجازات في القرن الواحد والعشرين، فهي الدولة العربية الوحيدة التي أطلقت رواد فضاء في سفن فضائية لإتمام الاستكشاف والرحلات العلمية، وهذا ضمن برامج الامارات لرواد الفضاء.