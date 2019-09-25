رابط نتائج اختبار القدرة المعرفية للنساء 1441 المركز الوطني للقياس

أعلن المركز الوطني قياس اليوم الأربعاء عن نتائج اختبار القدرة المعرفية نساء التي ينتظرها الكثير من الأشخاص الذين قدموا الاختبارات قبل شهر او اقل من الآن، ويعد اختبار القدرة المعرفية من الاختبارات المهمة والتي تعتمد.

ينتظر الكثير من النساء الاعلان عن نتائج اختبار القدرة المعرفية وذلك من اجل ان يتمكنوا من الاطلاع على نتائجهم والانتقال بعد ذلك الى المرحلة الثانية. ان العمل مازال مستمرا بشأن عملية التصحيح، وقد وردتنا الكثير من الاسئلة في التعليقات عن موعد اعلان نتائج اختبار القدره المعرفيه نساء، حيث أنحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن النتائج.

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ومن المتوقع ان تكون خلال الأيام القليلة القادمة والتي سوف يتم الاعلان في كافة وسائل الإعلام عن صدور نتائج اختبار القدره المعرفيه للنساء والرجال ايضا، يذكر ان عملية التصحيح والتدقيق تستغرق شهر كامل بعد تسليم اجاباتك في اختبار القدرة المعرفية.

سوف نقوم بالاعلان فورا عن نتائج اختبار القدره المعرفيه فور صدورها، حيث ان هذه المعلومات من الأشياء المهمة التي يجب على الشخص ان يتمكن من الاطلاع عليها من اجل ان يتعرف على مستوى واخذ فكرة عن الخطوات السابقة والمسارات التي سوف يسير فيها المستقبل، نتمنى النجاح للجميع، وفي الختام نذكركم بانه اذا لم يحالفهم الحظ فإن الفرصة سوف تبقى قائمة من اجل اعادة الاختبار والحصول على أعلى النتائج في اختبار القدرة المعرفية.

الجدير ذكره بانّ تسديد رسوم اختبار كفايات المعلمات 1441 سيكون خلال يومين، وذلك عن طريق الخدمة التي توفرها البنوك، عبر الصراف الآلي، أو على الانترن، وهذا بعد الدخول إلى الملف واختيار البند ” شحن رصيد ” من ثمّ فواتير السّداد.