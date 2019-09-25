شاهد: حقيقة جلد الاعلامية السعودية روزانا اليامي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية بالسعودية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو تفيد بأن المحكمة الجزائية بجدة أصدرت حكمًا قضائيًا يقضي بسجن الإعلامية روزانا اليامي، سنةً واحدة مع دفع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال و70 جلدة.

جاء ذلك على أثر قضية أخلاقية مع أحد مشاهير السوشيال ميديا، بعد خلافٍ شخصيٍ بينهما وصل إلى أقسام الشرطة، التي إحالتهما إلى النيابة العامة لأخذ أقوالهم ومن ثم للمحكمة لإصدار الحكم.

ما استدعى فتح التحقيق وإحالتها للجهات ذات الاختصاص. ولا زالت هذه الأخبار قابلةً للنفي والتأكيد، وبانتظار ظهور أحدهما لايضاحِ الأمر. وفي وقتٍ سابقٍ تعرضت روزانا اليامي، لحكم قضائي يقضي بجلدها 60 جلدة في قضية ما يسمى بـ”المجاهر بالمعصية” وإلزامها بكتابة تعهد خطي بعدم تكرار ما أقدمت عليه، واقتنعت الإعلامية بالحكم الصادر.

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وبحسب المعلومات الواردة، فإنَّ خلافًا شخصيًا نشب بين طرفي القضية ليتطور بعدها الأمر فيما بينهما، حتى تقدم الشاب إلى الشرطة لتقديم شكوى ضدها، ومع تطور الخلاف أحضر كلا الطرفين الأدلة التي تثبت تورط الآخر بعلاقةٍ محظورة بينهما.

وفي وقت سابق، نشرت روزانا اليامي على حسابها فيديو يظهر مجوهراتها وخاتم زفافها وعلقت:"الحمدلله"، وظهرت العروس بفستان بذات أكمام طويلة بالإضافة إلى تسريحة شعر منسدلة ومكياج ناعم. واكتفت بنشر صور من جلسة التصوير الخاصة بها.