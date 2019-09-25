حقيقة وفاة المخرج حسين عمارة

كشفت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، نبأ وفاة المخرج حسين عمارة عن عمر ناهز 70 عاما، ويتم تشييع الجثمان من مسجد الصديق لدفنه بمقابر الأسرة في مدافن طريق الفيوم.

ويقام العزاء حسين عمارة بعد غد الجمعة بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، حيث قدم المخرج العديد من الأعمال التليفزيونية التى أثرت الدراما المصرية منها "البخيل وأنا" و"صابر ياعم صابر".

وفى السينما "قدم شاويش نص الليل" و"الغشاش" و"السطوح"، لفريد شوقى، و"سفاح كرموز"، ليونس شلبى ونورا، و"الفاتنة والصعلوك"، لحسين فهمى وميرفت أمين.

وحسين عمارة كاتب مصري ابن الممثل والمخرج المصري الراحل (إبراهيم عمارة) وعمل مساعدًا له في أفلام عديدة وشقيق مدير التصوير والمنتج محمد عمارة.

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وعمل مساعد مخرج للعديد من المخرجين مثل (عبدالرحمن الشريف، أحمد ضياء الدين، محمود فريد). أول إخراج وتأليف له كان سنة 1976 بفيلم (الفاتنة والصعلوك) في حين كان أول إخراج مسلسل له عام 1980 بمسلسل (القناع الزائف).

توفى منذ قليل المخرج الكبير حسين عمارة بمنزله فى منطقة مصر الجديدة عن عمر ناهز 70 عاما، ويتم تشييع الجثمان الآن من مسجد الصديق لدفنه بمقابر الأسرة فى مدافن طريق الفيوم، ويقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد الصديق فى مساكن شيراتون بمصر الجديدة.

قدم المخرج الراحل حسين عمارة العديد من الأعمال التليفزيوينة التى أثرت الدراما المصرية منها "البخيل وأنا" و"صابر ياعم صابر"، لملك الترسو فريد شوقى، و"رجل وامرأتان" لفاروق الفيشاوى ووفاء عامر، و"أولاد الأكابر" لحسين فهمى، و"البرارى والحامول".