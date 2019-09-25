حقيقة خبر وفاة الفنان جورج وسوف في عاصمة عربية

تناقل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنباء عن وفاة الفنان السوري جورج وسوف، في إحدى مشافي العاصمة اللبنانية بيروت، لكن مصادر مقربة شككت في الخبر ولم تؤكد صحته.

وفي وقت سابق، نشر سلطان الطرب صورته برفقة أولاده وديع وحاتم وجورج جونيور، حيث ظهروا متشابكي الأيدي، فيما علّق جورج على الصورة بالقول : "يارب كل العمر الإيد بالإيد.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من قبل متابعي جورج ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على الصورة وتمنوا لجورج وعائلته كل الخير و المحبة الدائمة.

وأحيا الفنان السوري حفلته الوحيدة في لبنان ضمن مهرجانات قرطبا الدولية، بحضور جماهيري حاشد حيث شاركه الحفل النجم الشاب آدم والذي وقف في "الكورس" خلف الوسوف قبل أن يطلب منه الأخير الحضور إلى جانبه.

وأطلق وسوف قبل أشهر قليلة كليب أغنية "سكت الكلام" من إخراج أحمد المنجد وشاركه بالفيديو كليب كل من النجمين السوريين عابد فهد و ميلاد يوسف بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية تاتانيا مرعب.