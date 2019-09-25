شاهد: تركي آل الشيخ يهاجم اليسا والأخيرة ترد

هاجم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية الفنانة اللبنانية إليسا، على خلفية رد الأخيرة على معجبيها بشأن عدم تواجدها في حفلات العيد الوطني للمملكة على غرار المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وقالت اليسا عبر حسابها على "تويتر": "عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية سيحدث ذلك إن كان الوقت مناسبًا، ليس عليك أن تسأل أي شخص عن ذلك لأنني حيث أنا أستحق أن أكون"، ويبدو أن الرسالة لم تعجب آل الشيخ فرد عليها قائلًا: "عشان كذا لم تستحقي أن تدعي".



وسارعت إليسا للرد آل الشيخ، حيث كتبت: "بشكرك معالي المستشار.. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة.. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي".

كما رد آل الشيخ مجددًا على إليسا بطريقة تحمل هجومًا عليها، حيث كتب: ”ما بننتظر محبتك.. محبتك خليها ليكي… ولا شكر على واجب“، مضيفا في رد آخر: "المملكة لا يستحق أن يطاء ترابها الغالي إلا من يستحقه! مبروك رديت عليك عشان يعطوك حفنة من المال زياده لكي تنبحي".