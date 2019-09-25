شاهد: فيديو مسن الليث يثير جدلا واسعا في السعودية

تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسن الليث حيث انتشر على نطاق واسع حظي باهتمام كبير من قبل والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

وظهر في مقطع الفيديو لمسن الليث الذي يدعون المصورين انه يسكن في شمال محافظة الليث والتي تعد من المحافظات السعودية التي تقع في منطقة مكة.

وانتشر فيديو بشكل كبير يظهر عجوز يتحدث امام الكاميرا، وقد قام اثنين من المواطنين يحملون كاميرا بالتوجه الى منزل مسن يسكن في شمال محافظة الليث يعيش في بيت بسيط .

وقد تعاطف الكثير من الناس مع مسن الليث والذي ظهر على وجهه كانت يعلوه اليأس والتعب وصعوبة الحياة التي يعيشها. ولكن في نفس الوقت لم تمنعه هذه الاشياء من ان يكون سعيدا في الحياة.

ومسن الليث الذي يتجاوز عمره 80 عاماً يسكن في إحدى القرى التابعة لمركز يلملم، وقد امتنع عن دخول الكهرباء لمنزله، إلى جانب عدم موافقته على البناء وانتقاله إلى منزلِ آخر، عندما طرحت عليه جمعية يلملم الفكرة منذ سنوات.