الكشف عن تفاصيل وفاة الضابط سلطان حمد الماجدي في الكويت

تداولت وسائل إعلام محلية ورواد مواقع التواصل،اليوم الأربعاء، نبأ وفاة الضابط في الجيش الكويتي سلطان حمد الماجدي، مصرعه وأصيب زميله الآخر بعد تعرضهما لحادث مروري مروع على أحد الطرق السريعة في الكويت.

ووقع الحادث على طريق الدائري السادس بعد تصادم سيارتين نتج عنه وفاة الملازم سلطان حمد الماجدي وإصابة مرافقه وهو ملازم أيضًا، ليتم انتداب الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث ورفع الجثة.

ونعى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الضابط تحت هاشتاغ #سلطان_حمد_الماجدي على موقع التواصل ”تويتر“، داعين له بالرحمة ولذويه بالصبر، معلنين أنه سيوارى الثرى يوم غدٍ الخميس.

وتتصدر حوادث المرور الصحف المحلية ووسائل التواصل بين الحين والآخر، الأمر الذي بات يشكل شبحًا يطارد المواطنين والوافدين على حدٍ سواء، نظرًا لما تحصده هذه الحوادث المرعبة من أرواح بشرية.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.