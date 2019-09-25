شاهد: الأمير هاري وزوجته يرقصان في جنوب أفريقيا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير هاري وزوجته الأمير ميغان ماركل، أثناء زيارة حياً فقيراً في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.

وجرى استقبال الأميرين بالغناء والرقص، وأحيط بلافتات كتب عليها: "يحق لي العيش بسلام"، متحدون من أجل حقوق الطفل، لحضور تدريب فتيات على الدفاع الذاتي.

وكان الزوجان وصلا مع طفلهما آرتشي إلى المدينة، أمس الإثنين في طائرة تجارية، وذلك في إطار جولة لهما في إفريقيا، هي الأولى للعائلة منذ ولادة الطفل في مايو/أيار الماضي.

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وتستمر الجولة لمدة 10 أيام، حيث سيتوجه هاري منفرداً، الخميس، إلى بوتسوانا وأنغولا وملاوي، فيما ستبقى الأميرة ميغان في جنوب أفريقيا للمشاركة في فعاليات عدّة.

كذلك، يزور الأمير وزوجته كذلك متحف "ديستريكت 6" أحد أحياء كايبتاون، حيث طرد 60 ألف مقيم من السود في السبعينيات ووضعوا في أحياء فقر وبؤس.

الجدير بالذكر أن يزور الزوجان، اليوم الأربعاء، الأسقف ديسموند توتو (87 عاما) الحائز على جائزة نوبل للسلام وأحد أبرز شخصيات مكافحة نظام الفصل العنصري والمقرب من نيلسون مانديلا الذي كان أول رئيس أسود للبلاد.