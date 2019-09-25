بث مباشر - هزاع المنصوري أول إماراتي يصل الفضاء

يصل اليوم الاربعاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء، حيث تستمر رحلته ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية، ومن المتوقع أن يصبح أول إماراتي يصل إلى الفضاء.

هزاع المنصوري من مواليد العام 1983 في الثالث عشر من سبتمبر، وذلك في الوثبة التابعة لإمارة أبوظبي العاصمة، منذ الصغر كان عاشقًا للنجوم، ومطّلعًا على الكثير من المعلومات البسيطة التي تتناسب مع عقله كطفل، إلا انّه قد ركّز بشكل أكبر على كل ما ورد في عالم النجوم والفلك.

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وتسعى الإمارات العربية المتّحدة لتسجل أهمّ الانجازات في القرن الواحد والعشرين، فهي الدولة العربية الوحيدة التي أطلقت رواد فضاء في سفن فضائية لإتمام الاستكشاف والرحلات العلمية، وهذا ضمن برامج الامارات لرواد الفضاء.

وأقام محمد بن راشد ال نهيان ورش تدريبية في العام 2017 للكثير من المُؤهلين للانطلاق في رحلة فضائية جديدة لكي يتمّ الاطلاع على الكثير من الأحداث الكونية الجديدة غير المُفسّرة.

وفي الثاني عشر من شهر إبريل من العام 2019 كان مركز محمد بن راشد للفضاء قد أعلن عن اختيار هزاع المنصوري، ليكون رائد الفضاء الأول والأساسي في الرحلة الجديدة إلى الفضاء.