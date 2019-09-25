فنان أمريكي يرسم شمس الكويتية بشكل ساخر

نشرت المغنية الكويتية من أصل سعودي شمس نايف، عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام صورةً لرسام أمريكي قام برسمها من وجهة نظره، ليقوم بابتكار شكل جديد بطريقة ساخرة لا يشبهها بالملامح.

وعلقت الكويتية شمس على الصورة قائلةً :" أنا من وجهة نظر الرسام، بالله عليكم كم تشبهني اللوحة اللي هو رسمها"، واعتبر البعض أنها تسخر من شكلها بعد اضافتها للتعليق ايموجي(رمز) لحذاء نسائي.

ويظهر في الصورة، أن الرسام قام بابتكار الشكل الاقرب الى شكل من يرسمه بطريقة كاريكاتير مضحكة، ويبدو ان شمس أرادت هذه التجربة ولكنها لم تعجبها، وفقاً لموقع مجلة لها.

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وبدت شمس في الصورة متحمسة وشبيهتها الكاريكاتورية لا تشبهها كثيراً، و قد شوه ملامح وجهها وتفاصيله بالكامل، واضافت الى التعليق ايموجي لوجوه ضاحكة وحزينة ولحذاء نسائي، واعتبره بعض المتابعين انه اهانة بحقها، في حين اثنى البعض الآخر على عفويتها وصراحتها، ومن ضمن التعليقات "حرام ظلمك والله" "رسمة فاشلة".

يذكر أن شمس ادعت في لقاء على قناة العربية عام 2015، أنها تخلت عن جنسيتها الخليجية وتحمل حاليا بطاقة خضراء بريطانية وفرنسية. وكان أول ظهور لها في عمل تمثيلي كان في 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي (عوَض أبًا عن جد) على قناة إم بي سي.