شاهد: رقص خالد الصاوي على أغنية شعبية

تداول منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل المصري خالد الصاوي، يظهر فيه رقصه على أنغام أغنية شعبية "لأ لأ تبقى معدية"، مما اثار ضجة وانتشر على نطاق واسع بين الجمهور وقد حقق مشاهدات.

وكان قد نشر خالد الصاوي، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على منصة الإنستغرام، وهو يظهر فيه رقصه المثير وتفاعله على أنغام الأغنية الشعبية، وذلك خلال تواجد في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي برفقة نخبة من الفنانين المصريين.

وعلق على الفيديو قائلاً :" لا أنا هاسقف بس، وتابعوا الفيديو كامل عبر قناة اليوتيوب"، وتفاعل المتابعين مع خالد الصاوي وعلقوا بردود إعجاب منهم من قال "والله انت شخصيه عسل ولما بنشوفك بنفرح" " احلي فنان دا ولا ايه".

Advertisements

نشر المصري خالد الصاوي عدة صور له عبر صفحته الشخصية أثناء مشاركته في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، و ظهر بالبدلة على سجادة حمراء معلقاً :" أوعى تنام يا نائل"، وفقاً لموقع مصراوي.

ويذكر أن فاعليات الدورة الثالثة من الجونة السينمائي الدولي، انطلقت الخميس الماضي، والمستمرة حتى الجمعة 27 سبتمبر الجاري، و هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة بمدينة الغردقة.