شاهد : نساء يثرن الجدل إثر رقصهن في اليوم الوطني بوزارة الصحة بالسعودية

احتفلت بعض موظفات وزارة الصحة السعودية باليوم الوطني السعودي بالرقص و التمايل على الأنغام الوطنية وهن يحملن العلم السعودي ما أثار غضب وجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

و قد أقامت وزارة الصحة احتفالاً بمناسبة العيد الوطني واصطف عدد من موظفي وموظفات الوزارة في جنبات المقر الذي تزين بالأعلام والبالونات والزينة، بحسب ما يظهر في الفيديو المتداول.

وتسبب المقطع في إحداث ردود فعل متباينة بين الناشطين ما بين مؤيد ومعارض في بلد لدى التقاليد والعادات فيه سطوة كبيرة، رغم الانفتاح الكبير الذي تعيشه المملكة منذ فترة وفقاً لإرم نيوز.

وعلق المغرد ”عبدالسلام الحارثي“ على الواقعة بقوله: ”منظر غير صحي في وزارة الصحة“.

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وطالب حساب لمغرد باسم ”ناقد محايد“ بالحفاظ على العادات والتقاليد وقال: ”للأسف مفهوم الكثير والغالبية للرؤية والانفتاحية.. والحرية… غلط. حافظوا على عاداتكم وتقاليدكم .. حافظوا على أنوثتكم .. حافظوا على قيمتكم ..“.

وتعامل مغرد باسم ”رومل“ مع الأمر بسخرية وتهكم وقال: ”سود الله وجيهكم ي منسوبي الصحة ليه ماعزمتووووونا ب العسكر كان زفلنا وياجم“.