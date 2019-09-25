شاهد: غادة عادل تفاجئ الجمهور في مهرجان الجونة

تواجه الفنانة المصرية غادة عادل موجة من الانتقادات التي طالتها بعد اطلالتها الأخيرة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة وسط تساؤلات عن سبب اختيارها للإطلالة.

وظهرت غادة عادل في افتتاح فيلم " نورا تحلم" بطولة هند صبري بفستان أزرق مفتوح عند منطقة الصدر ورغم جمال الإطلالة إلا أن الجمهور وصفها بالجريئة.

الفيلم يعرض بالمسابقة الرسمية وسوف يشارك في المسابقة الرسمية أيضا لأيام قرطاج السينمائية بعد اختياره للعرض بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي منتصف سبتمبر الماضي الذي يعتبر ضمن أهم خمس مهرجانات في العالم حالياً.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور غادة عادل وتامر حبيب بعد تنسيق ألوان اطلالتهما في المهرجان الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، بحسب "الوطن".

Advertisements





يعرض المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص إلى جانب 21 فيلماً خارج المسابقة.

.