لوحة بملايين الدولارات وجدت في مطبخ عجوز فرنسية

اكتشفت لوحة ايطالية شهيرة لأحد الفنانين الإيطاليين فقدت منذ مدة طويلة وعثر عليها معلقة في مطبخ امرأة عجوز فرنسية و تبلغ قيمتها أكثر من 6 ملايين يورو وسجري بيعها في مزاد علني.

وترجع لوحة ”كرايست موكد“ التي رسمها الفنان تشيمابوي إلى أوائل عصر النهضة وقدرها إيريك توركا المتخصص في الفنانين القدامي في باريس بما يتراوح بين أربعة وستة ملايين يورو (6.6 مليون دولار) وستباع في المزاد إلى الشمال من باريس يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول حسب وكالة رويترز.

ولسنوات علقت اللوحة بالقرب من إناء للطهي في مطبخ العجوز الفرنسية في كومبياني شمالي العاصمة الفرنسية. وتبين أن اللوحة لتشيمابوي عندما جاء متخصص من صالة مزادات لتقييم مقتنيات المرأة.

وقال توركا: ”هذا عمل مهم في تاريخ الفن. شيمابوي... انفصل عن النمط اليوناني في الرسم دون منظور وقدم الإنسانية في 1280 وكان هذا جديدا تماما، لقد كان ثوريا“.