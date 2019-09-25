شاهد: ميغان ماركل تظهر بالحجاب في افريقيا

ارتدت ميغان دوقة ساسيكس ماركل ملابس محتشمة إضافة إلى الحجاب في أحد زياراتها إلى أقدم مسجد في دولة جنوب أفريقيا برفقة زوجها الأمير هاري.

ووفقا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قام الزوجان بزيارة "المسجد الأول" الذي يقع في كيب تاون، حيث التقيا بقادة الأديان قبل التجول في الحي.

وغيّرت ميغان ملابسها وقامت بتغطية رأسها بغطاء وارتدت ثوبا طويلا، ثم ساعدت سيدة داخل المسجد وفقاً لوكالة سبوتنيك.

والتقى الزوجان الشيخ إسماعيل لوندت وزعيم الجالية المسلمة محمد غرونوالد ومجموعة من قادة الأديان، بمن فيهم ممثل عن كنيسة إنجلترا وكبير الحاخامات وقادة الشباب اليهود والمسيحيين والمسلمين والطلاب الذين شاركوا في التبادل بين الأديان بين لندن وكيب تاون.

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وفي وقت سابق من اليوم، قام الزوجان بزيارة شاطئ على مشارف مدينة كيب تاون، للتعرف على أعمال منظمة Waves For Change، التي تساعد الأطفال المعرضين للخطر وتحدي المجتمعات من خلال قوة ركوب الأمواج.

وتم إنشاء المسجد الأول في عام 1794 أثناء الاحتلال البريطاني الأول لرأس الرجاء الصالح، وكان المؤسسة الدينية الرئيسية خلال الأعوام من 1804 حتى 1850.

ويعد المسجد رمزا للنضال من أجل الاعتراف بالمسلمين وحريتهم في العبادة.