شاهد حلا شيحة بعد إجراء عملية تجميل في وجهها

كشفت مقابلة تلفزيونية للفنانة المصرية حلا شيحة عن قيامها بإجراء عملية تجميل لأنفها في جزء بسيط منه ما يفسر تغير ملامح وجهها.

وأضافت حلا أنها كانت ترغب في إجراء هذه العملية منذ سنوات طويلة، لأن عظمة أنفها العريضة كانت تضايق عينيها، أما الآن فهي تشعر براحة أكثر.

ودافعت عن نفسها أمام الاتهامات التي وجهت إليها بتخطي حدود الجرأة في آخر جلسة تصوير خضعت لها، مؤكدة أنه لا يوجد في الصور أي شيء خادش للحياء أو جارح للعين.

وأشارت إلى أنها قامت بإغلاق خاصية التعليق على الصور حتى لا تسمح لأحد بكتابة تعليقات جارحة، معلقة: ”أنا طبيعية ولبسي كمان طبيعي ومفيش حاجة زيادة.. وكل واحد حر يتقبله أو ما يتقبلوش“.

وأكدت أنه ليس لديها أي مانع من المشاركة في عمل درامي عربي مشترك، مشيرة إلى أن أهم شيء هو أن تكون فكرة العمل قوية وفقاً لإرم نيوز.

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وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة قد صدمت جمهورها بجلسة تصوير وصفت بالجريئة، خاصة بعد عودتها من الاعتزال الذي دام 12 عامًا وخلعها النقاب ثم الحجاب.

وكانت الفنانة حلا قد أجرت جلسة تصوير جريئة في وقت سابق كشفت فيها عن جزء من صدرها وساقيها، والتقطت الصور وهي راقدة على السرير داخل غرفة النوم، ثم خضعت لجلسة تصوير تظهر أناقتها في الظهيرة، وثالثة لملابس السهرة.