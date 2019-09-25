تراند اليوم : سما المصري تعرض مؤخرتها وأحدهم: “حركت فيا حاجات” – وثيقة

نشرت الرقاصة المصرية، سما المصري، صورة لمؤخرتها فقط ونالت انتقادات واسعة جدًا خصوصًا أن بلدها مصر تمر بأزمات عدّة، ويحاول البعض زعزعة الأمن والإستقرار فيها، وكل ما يهمها عرض جسدها فقط.

وكان حساب Fake يحمل اسم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، علق على صورتها: (الله يخرب بيتك يا سما، حركتي فيا حاجات كانت ماتت من 26 سنة)

ليرد حساب آخر ومزيّف باسم زوجة حسني مبارك، السيدة سوزان مبارك، وكتب المسؤول عن الصفحة: (بلا وكسة هي حركت فيك ايه انا عايشة معاك زي اختك)

سما ردت على الحسابين الكاذبين، وقالت: بمناسبة السياسة شوية فرفشة بقى.. مانا سوزان وحبيبي بابا مبارك.. ملحوظة الاكاونتات دول فايك ومش بتاعتهم بس القافية تحكم.