نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019 2020 في مصر - اليوم السابع

أعلنت كلية الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن نتيجة اختبارات الطلبة المتقديم للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020 في مصر، ولكافة محافظات الجمهورية وفي كافة مديريات الأمن.

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وفي وقت سابق، حضر محمود توفيق وزير الداخلية، مراسم تخرج وحلف اليمين لطلبة "الدور الثاني" من السنة الرابعة بكلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة.

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وشارك في مراسم الاحتفال عدد من مساعدي الوزير وقيادات الأكاديمية، قام الخريجين بأداء اليمين أمام وزير الداخلية، تمهيداً لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية. (مرفق نتيجة اختبارات كلية الشرطة)

وأكد وزير الداخلية خلال مراسم التخرج التهنئة للخريجين الجدد من كلية الشرطة، على أن انضمامهم لصفوف العمل الأمني للمساهمة مع باقي زملائهم في القيام بالواجب الوطني الموكل إليهم، لهو شرف عظيم ينبغي أن يفخروا به.

وشدد الوزير على ضرورة بذل كافة الطاقات والتحلي بروح الإقدام والمثابرة، والعمل المستمر على تطوير قدراتهم وتطويع ما تلقوه من برامج دراسية وتدريبية طوال سنوات الدراسة بكلية لتحقيق رسالة الأمن، والاستفادة من خبرات زملائهم في مجال العمل الشرطي.