حضور حفلات الغناء في السعودية بالتقسيط المريح

اقترح تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على الجمهور السعودي الذي يرغب بحضور حفلات الهيئة، أن يستخدم بطاقة لتقسيط أسعار التذاكر.

وقال آل الشيخ: ”موسم سهل روح طلع بطاقة سامبا وقسط لا تزنق نفسك في الشهر ده ولا الشهرين، قسط على راحتك واستمتع وادفعهم مع سامبا بدون فائدة إن شاء الله”

وأثارت تصريحات آل شيخ غضب عدد من السعوديين، واعتبروا أن تركه أولويات الشعب ومشكلاته في العمل ومصادر الدخل وتركيزه على هذه التفاهات سياسة عامة للدولة تقودها لحتفها.

وأعرب ناشطون عن خشيتهم من أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه قد “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي” حسب رأيهم.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطا فنيا مكثفا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.