شاهد: زوج شيرين عبد الوهاب يرافقها على المسرح

طلبت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب من زوجها الصعود إلى خشبة المسرح في جدة، وقبلت يده، فيما تداول مئات رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي يظهر حب الفنانة لزوجها.

وأكدت شيرين خلال الحفل أن مصر قوية بشعبها وجيشها ورئيسها، وطلبت من زوجها حسام حبيب أن يصعد إلى المسرح ليشاركها كلمتها، قائلة: "أنا مش بعرف أتكلم اوي وأخدت عهد على نفسي إني متكلمش ومقولش رأيي مقولش أي حاجة أنا بحس بيها".

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واستدركت شيرين قولها: "لكن إحنا في وضع دلوقت لازم نقول فيه كلمة حق وأنا نفسي حسام جوزي يساعدني فيها هو هنا وأنا أحبه يشاركني الكلمة دي عشان دي رسالة وهو شخص مثقف وواعي".

من جانبه، هنأ حسام حبيب المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني، مؤكدا أن السعودية هي البلد الثاني للمصريين، مضيفا: "وأحب أوجه كلمة لبلدنا مصر وجيشنا ورئيسنا ونقولهم احنا في ضهركم ومعاكوا".

تقاطعه شيرين، قائلة: "اللي ملوش كبير بيشتريله كبير واحنا عندنا كبير ومحتاجنا دلوقت"، ولم تستكمل حديثها بسبب بكائها الذي يُفهم مقصدها منه.