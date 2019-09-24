تراند اليوم : ابنة هيفا بصورة جديدة وكل تفاصيلها إبداع!

اصبحت زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، تنافس النجمات من خلال اطلالاتها التي تظهر بها عبر السوشيال ميديا، خصوصاً أنها باتت تهتم كثيراً بالتواصل مع متابعيها وكأنها نجمة مشهورة.

زينب نشرت صورة جديدة ظهرت فيها بلوك جديد وقالت عنه: (الصورة بكل تفاصيلها ابداع).

زينب فياض تحولت إلى عارضة أزياء، ونشرت من قبل صورة جديدة ظهرت فيها ترتدي فستان الزفاف الأبيض.

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ارتدت الفستان الأبيض وخضعت لجلسة تصوير لأجل الترويج لمصممة أزياء صديقتها، ونشرت الصورة عبر السوشيال ميديا لتحقق آلاف ال Likes