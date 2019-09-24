لبنان تستضيف فعالية للدفاع عن حقوق المثليين

أعلنت جمعية "بيروت برايد" Beirut Pride المدافعة عن حقوق المثليين في لبنان عن إجراء أمسية إفتتاحية لفعاليات Beirut Pride 2019، والتي ستخصص للدفاع عن حقوق المثليين، مزدوجي الجنس، والمتحولين جنسياً.

ونشر الموقع الرسمي للجمعية تفاصيل الحفلة الإفتتاحية التي ستقام مساء السبت 28 أيلول في "ذا بالاس" (The Palace) في "الأريسكو سنتر" في الصنايع الحمرا، بيروت.

وأشار المنظمون الى أن "بيروت برايد" سينعقد هذه السنة من 28 من الشّهر الجاري وحتّى 6 تشرين الأوّل 2019 في عدّة أماكن في العاصمة بيروت.

وقالت الهيئة المنظمة أن الأمسية ستضم "مجموعة فنّانات وفنّانين من موسيقيّين ومغنّيين وراقصين وفكاهيّين وعارضين"، وذلك "إحتفالًا بالتّنوّع وتنديدًا بالتّمييز ضدّ الآخر ورفضًا لخطاب الكراهيّة المبنيَّين على المَيل الجنسي وعلى الهويّة الجنسيّة" على حد تعبير الجمعية.