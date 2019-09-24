دراسة تكشف سبب نسيان الأحلام عند الاستيقاظ

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة ناغويا في اليابان والمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية في الولايات المتحدة سبب نسيان الأحلام عند الاستيقاظ من النوم.

وأظهرت نتائج الاختبارات التي أجراها العلماء على مجموعة فئران وجود خلايا تنتج هرمون تركيز الميلانين (MCH) المسؤول عن الشهية فضلا عن قيامه بتنظيم مراحل النوم.

وقام العلماء بتنشيط خلايا (MCH) في دماغ الفئران خلال مرحلة النوم العميق، ونتيجة عانت الفئران من صعوبة التعرف على ما شاهدته قبل نومها. وعلى العكس من ذلك، أظهرت الفئران، التي تم فيها إيقاف عمل خلايا (MCH)، أفضل نتائج اختبار.

وبحسب الباحث المشارك في الدراسة توماس كيلداف، تظهر الأحلام أثناء مرحلة REM عندما تكون خلايا (MCH)نشطة، موضحا أن "نشاط هذه المجموعة من الخلايا يمنع تخزين الأحلام، الأمر الذي يتسبب في نسيان أحلامنا بمجرد الاستيقاظ من النوم".