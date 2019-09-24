بث مباشر: اعصار من الدرجة الأولى يضرب دولة عربية

قررت وزارة التربية في سلطنة عمان، تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة، حتى يوم الخميس المقبل؛ تحسبًا لإعصار هيكا الذي يضرب البلاد.

وأكدت الأرصاد العُمانية، اقتراب مركز الحالة المدارية ”هيكا“ من عبور المنطقة الواقعة بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح النشطة على مصيرة ومحوت والدقم وجهلان بني بو حسن وهيما.

وبدأ تأثير اعصار الدرجة الأولى على عدة مناطق في السلطنة، حيث وقعت ولاية محوت تحت تأثيره مباشرة، وشهدت الولاية رياحًا شديدة القوة تصحبها الأمطار الغزيرة، وفق حساب ”طقس العرب“.