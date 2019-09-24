قائد الجيش الجزائري يصدر قرارا بشأن الانتخابات

قرر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، تنصيب سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات، مؤكدا على مصداقية الجيش بعدم وجود طموحات سياسية لديه.

وقال الفريق صالح في بيان صدر عنه، إنه "لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وتأكدت مصداقية مواقفنا بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الاستحقاق".

وفي وقت سابق، أعلنت "السلطة المستقلة للانتخابات" في الجزائر، السبت الماضي، أن حصيلة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة وصلت إلى 20 شخصا. وفق "روسيا اليوم"

يذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، كان حدد تاريخ 12 ديسمبر المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد فشل الموعدين السابقين في 18 أبريل و4 يوليو.