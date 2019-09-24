شاهد: شاب يلقي زميله من السيارة

قام شاب سعودي بضرب آخر ورميه من سيارته في أحد الشوارع العامة، حيث سارعت الأجهزة الأمنية في محافظة ”الليث“ تحقيقًا مع أطراف الحادثة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوجود شاب ملقى على الأرض في أحد شوارع المحافظة، وعليه آثار ضرب وكسر في قدمه اليسرى.

وأفادت مصادر أمنية بأن الشاب تعرَّض للاعتداء من قبل الشاب الآخر الذي كان برفقته في سيارته، إذ قام برميه على قارعة الطريق ولاذ بالفرار.

وكشفت معلومات أولية أن الشابين يعملان في قطاعين حكوميين مهمين في المحافظة، وأن سبب المضاربة خلافات شخصية، كما سلم المتهم نفسه للشرطة في وقت لاحق بعد تضييق الخناق عليه، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.