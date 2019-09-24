شاهد مجدداً نبيل شعيل يهاجم فنان عراقي هل قصد كاظم الساهر ؟

هاجم المغني الكويتي نبيل شعيل فناناً عراقياً يرجح أنه القيصر كاظم الساهر بسبب مهاجمته لدولة الكويت و وقوفه مع النظام العراقي.

وقال شعيل في لقاء متلفز على قناة كويتية: ”يقف مع النظام العراقي ثم يخرج ويتبجح ويهاجم الكويت للأسف خسي هذا لا يجينا“.

وتفاعل الجمهور مع هذه التصريحات، مؤكدين أنه يقصد الفنان العراقي كاظم الساهر، وأنه يرفض حضوره للكويت.

وخصّ بالذكر الفنان العراقي ماجد المهندس، مؤكدًا أنه يرحب به كفنان عراقي في الكويت، إضافة إلى أي فنانين عراقيين محترمين لأنه يتم اتهامه بأنه يقف ضد حضور الفنانين العراقيين لإحياء حفلات بالكويت.

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وتابع: ”ماجد المهندس أنا أحترمه عندما يأتي الكويت هو مطرب محترم أخذ الجنسية السعودية وكل شيء ولكنه محترم“.

وأعلن نبيل شعيل ترحيبه بالعراقيين في بلده الكويت بشكل عام، فقال: ”العراقيون ليس فيهم شيء، إلى متى تستمر الخصومات، هذه حقبة وراحت والخصومات لا تستمر“ وفقاً لإرم نيوز.

ولم يجب شعيل عن أسلئة المذيع فيما يخص الفنان العراقي كاظ الساهر معترضاً على أسئلة اللقاء وذكر أنه لا يريد الحديث عن موضوعات خلافية.