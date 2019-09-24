شاهد جوليا بطرس تثير الجدل بسترة تشبه الكوفية

لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي سترة ارتدتها نجمة الغناء الوطني جوليا بطرس تشبه في تصميمها وشاح الكوفية الفلسطينية أثناء مرافقتها لزوجها وزير الدفاع الياس أبو صعب في زيارة لهما لأرمينيا.

وأشارت مجلة "نواعم" إلى أن المتابعين كشفوا عن ماركة السترة و هي العلامة الفرنسية الراقية "شانيل"، وقالوا إن هذا لا يتماشى مع الخط الثوري أو الوطني الذي تمثله جوليا بطرس من خلال أغنياتها أو المهرجانات التي تقدّمها وتدعو فيها الى الحرّية والمساواة ومحاربة الفقر وتعزيز العمل لدى الناس.

وبحسب الموقع تعرضّت جوليا للانتقادات السنة الماضية بعدما بيعت بطاقات حفلها بمبالغ قيل إنها مرتفعة قياساً إلى نوعية جمهورها.

و نقل لبنان 24 عن مجلة "نواعم" قولها أن جوليا تحضر جديدها الغنائي على نار هادئة بمشاركة شقيقها الملحّن زياد بطرس الذي يعمل على إنتاج أغاني شقيقته دائماً، ويرافقها موسيقياً وغناءً في كل مناسبة.

وعُلم أن بين الأغاني الجديدة أغنيتين من اللون الوطني المعروف، فيما توزعت باقي الأغاني بأساليب رومانسية تألقت فيها جوليا لسنوات.