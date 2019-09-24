مدحت صالح يفاجئ الجمهور بقراءة خاشعة من القرآن

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم يظهر فيها الفنان المصري مدحت صالح بعمر الطفولة وهو يقرأ مقطع من القرآن الكريم وذلك خلال برنامج مسابقة في تلاوة القرآن عبر شاشة تلفزيون مصرية.

كان قد تفاجئ الجمهور، مساء أمس الاثنين عندما عُرض فيلم "الفارس والأميرة" في مهرجان الجونة السينمائي، والذي شارك فيه الفنان المصري مدحت صالح بقراءته للقرآن الكريم بصوت رائع وتلاوة شجية خلال أحداث الفيلم، وقد أثنوا عليه كثيرا عقب انتهاء العرض.

بدأت فكرة الفيلم المصري عام 1997م، تدور قصته حول قصة تاريخية لشخص الذي حرر نساء وأطفال من يد بعض القراصنة و فتح بلاد السند وهو في عمر الـ 17، وتعرف على أميرة هندية وبدأت قصة حب بينهما، وقد شارك بالفيلم نخبة من المشاهير منهم " سعيد صالح وأمينة رزق، عبدالرحمن ابو زهرة، محمد هنيدي، دنيا غانم".

يشار الى أن الفيلم واجه صعوبات كثيرة حتى تم الإعلان عن طرحه هذا العام، وكان صاحب فكرة الفيلم هو المخرج محمد حسيب الذي اقترح فكرته على الكاتب بشير الديك، وبعد وفاة حسيب كتب بشير الديك الفيلم وقام بإخراجه.

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يذكر أن الفنان المصري مدحت صالح، حفظ القرآن الكريم منذ طفولته، وفاز بعدة مسابقات في تلاوته، وأول ظهور له على شااشات التلفزيون كان في إحدى برامج الاطفال عقب فوزه في مسابقة "قرآن ربي".

وتحدث صالح في عدة لقاءات تليفزيونية عن نشأته وطفولته وحفظه للقرآن الكريم، وكيف ساعدته على تحسين مخارج الحروف، ودربته على تنظيم النفس أثناء التلاوة، وهو ما كان له أثر كبير على نجاحه كمطرب، وفقاً لموقع في الفن.

مدحت صالح انطلاقته الفنية كانت من خلال أغنية (أكيد) من ألحان الموسيقار محمد سلطان، ثم غنى في إحدى الحفلات التي حضرها رئيس الجمهورية بأغنية (يا جريد النخل العالي) وكانت هذه الأغنية سببا لينال شهرة ونجاحا كبيرا وأصبح من نجوم الصف الأول في الغناء.