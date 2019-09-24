شاهد: كيف تغني الفنانة خلود للوطن في اليوم الوطني السعودي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الناشطة السعودية خلود وهي تغني برفقة زوجها أغنية ليبية بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية.

وتظهر الفنانة خلود في الفيديو برفقة زوجها في سيارتهما وهما يرددان أغنية ليبية قديمة ونشرت الدكتورة خلود الفيديو عبر حسابها الخاص على سناب شات والذي يتابعه الآلاف حول العالم.

اشتهرت الدكتورة خلود بنشاطها عبر سناب شات ومشاركتها لتفاصيل حياتها اليومية مع الجمهور من خلال التغريدات التي تنشرها على حساباتها بشأن التغذية والصحة والمكياج وغيرها من المنشورات التي تتحدث فيها أيضاً عن رأيها بشأن القضايا المختلفة.

واجهت الدكتورة خلود عدة انتقادات واتهامات حول حقيقة حصولها على شهادة الطب مؤخراً مما جعل البعض يشكك بصحة المنتجات التي تروج لها في اعلاناتها، بحسب "عالمنا نت".