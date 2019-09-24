العثور على مبلغ خيالي داخل مرحاض طائرة

عثر على متن إحدى الطائرات في مطار السودان، على مبلغ مالي بقيمة 350 ألف دولار أمريكي بجانب أموال من عملات أخرى، داخل مرحاض التابعة للطائرة.

وأفادت السلطات السودانية، أن مضيفة في الطائرة عثرت على الأموال تبلغ قيمتها 350 ألف دولار امريكي ونحو 25 ألف درهم اماراتي وحوالي 530 ألف ريال سعودي و 21 مليون جنيه سوداني، في كيس أسود اللون داخل مرحاض الطائرة السودانية.

واعتقدت المضيفة، أنّ الكيس بداخله قنبلة أو ماشابه، مما جعلها تستنجد بطاقم التأمين في المطار، وبعد عمليات التفتيش، اتضح أنها عبارة عن أموال بعملات أجنبية مجهولة المصدر.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بنيابة الجمارك والتي بدورها سارعت ب فتح ملف تحقيق، لمعرفة تفاصيل، وأوقفت نحو 15 عاملاً للتحقيق معهم، وفقاً لموقع لبنان 24.

يذكر أنه تم مخاطبة الشركة التي تتبع لها الطائرة، لمنح السلطات السودانية شريط التسجيل من كاميرات المراقبة داخل الطائرة لتحديد هوية الشخص الذي وضع النقود داخل المرحاض.