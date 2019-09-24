حقيقة تصالح حسام جنيد وزوجته إمارات رزق؟

بعد الإعلان عن قرار إنفصالهما، كشف مدير أعمال الفنان السوري حسام جنيد عبر حسابه الشخصي على منصة الفيسبوك، تراجع إمارات رزق وحسام عن قرار الطلاق وحل الأزمة التي بينهما.

ونشر مدير الأعمال صورةً تجمعه مع حسام جنيد وإمارات رزق، وعلق قائلاً :" كنت واثق كل الوقت إن ماجمعه الله لايفرقه إنسان،، إمارات وحسام وطن وإحساس الله يديم هالعيلة الحلوه،، وغيمه سودا ومرقت الحمدلله".

وكان قد أعلن مؤخراً حسام جنيد عن قرار إنفصالهما، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على الإنستغرام منشور قائلاً فيه :" كنت تارك باب واحد للصلح، بس هالباب انكسر وتمزق واحترق.. آسف "وطن"، آسف إحساس، يا بابا بحبكون كتير بس هيك الحياه بدها. الله يبعتلكن ايام حلوة انتو عيوني، والله يوفق امكن يا رب ويبعتلا ايام حلوة".

تزوجت الفنانة إمارات رزق من المخرج السينمائي يوسف رزق الذي ساعد دخولها للمجال الفني وفي عام 2008 ورزقا بابنهما دانيال، لكنهما انفصلا بعد ذلك بسبب غيرتها عليه، وفقاً لموقع lbc

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وبعده تزوجت من المغني السوري حسام جنيد ورزقا بابنهما وطن بعام 2013، وتشاركه سويا بتقديم برنامج «نورت سمانا» الذي بث على قناة سما السورية في عام 2014، وفي سبتمبر 2018 أنجبت ابنتهما إحساس.