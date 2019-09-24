بعد انتشار فيديو لرجل يعنف امرأة الشرطة السعودية تتحرك

تحركت الشرطة السعودية بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مواطن يعتدي بالضرب المبرح على امرأة وسط أحد شوارع السعودية وأثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية ”إن وحدة الرصد في النيابة قامت بتتبع مقطع فيديو مصور، يظهر قيام رجل بالاعتداء بالضرب على امرأة في مكان عام، بعد أن تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر حسب إرم نيوز، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية مرتكب هذه الواقعة والقبض عليه، ومباشرة إجراءات التحقيق معه، وإيقافه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، حسب ما نشر موقع ”عاجل“ المحلي.

وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة الجزائية أو المساس بسكينة وطمأنينة الفرد والمجتمع، ومحاسبة المتسبب في ذلك في ضوء الأنظمة والتعليمات.