تفاصيل حمل ثريا في الحلقة 18 الثامنة عشر من عروس بيروت – وقت العرض

ينتظر المشاهد بشغف وقت عرض الحلقة الثامنة عشر (18) من مسلسل عروس بيروت، والذي حظي بنسبة متابعة عالية وتصدر المرتبة الأولى، بعد تتابع أحداثه، وبروز الشخصية المتسلطة لبطلة العمل "كارمن" برفقة الشاب التونسي الوسيم "ظافر"، وتفاصيل حمل ثريا التي تظهر في الحلقة، ويعرض المسلسل على قناة ام بي سي 1 وموقع شاهد نت.

وتدور قصة المسلسل حول شاب وسيم (ظافر العابدين) يتعرّف على فتاة (كارمن بصيبص) بالصدفة ويُغرم بها، لكن والدته (تقلا شمعون) تقف حاجزًا بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة التي تتضح أكثر في الحلقة الثامنة عشر 18 التي تأتيكم اليوم.

ويتمتع مسلسل الدراما عروس بيروت بالأحداث المشوقة والدراما اللبنانية الرومانسية بشكل كبير، كما أن هذه الأحداث لا مثيل لها، وخصوصا الأداء الذي يقوم به ظافر عابدين وكارمن بصيبص.

ويذكر بأن الحلقة (14-15- 16- 17) من مسلسل عروس بيروت حققت نسبة مشاهدة عالية لدى الجمهور في الوطن العربي، عبر تتابع وتسلسل أحداثه بطريقة درامية تشد انتباه وعاطفة المشاهد.

موعد عرض واعادة مسلسل عروس بيروت عبر قناة ام بي سي 1 وموقع شاهد. نت، وفق النهضة نيوز.

مواعيد الحلقة 18 من مسلسل عروس بيروت:

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العرض الأول: الساعة 9 مساءً.

الاعادة الأولى: الساعة 2:30 صباحاً

الاعادة الثانية: الساعة 6 صباحاً.

الاعادة الثالثة: الساعة عشرة صباحاً.

الاعادة الرابعة: الساعة 5 مساءً.

ويشار إلى أن مسلسل عروس بيروت مسلسل درامي رومانسي لبناني، تم تصوير حلقاته في كل من بيروت وتركيا، من بطولة الفنان التونسي ظافر العابدين ومجموعة أخرى من الممثلين.