شاهد: ابنة ترامب ترتدي فستان عمره 28 عاماً

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صورةً لإبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتظهر فيها وهي ترتدي فستاناً يعود لوالدتها إيفانا ترامب ارتدته قبل أكثر من 20 سنة، برفقة زوجها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي.

وظهرت ماري ايفانكا ترامب سيدة الأعمال وابنة الرئيس، بفستان راقي ولامع، أثناء حضور الليلة الثانية لحفل زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو في مدينة روما في إيطاليا، ويعود الفستان لوالدتها إيفانا ارتدته قبل 28 عاماً وهو من تصميم الأمريكي بوب مكي.

والجدير بالذّكر أنّها ليست المرّة الأولى الّتي ترتدي فيها إيفانكا هذا الفستان، فقد ارتدته لأوّل مرة في العام 2014، خلال حفل زفاف مصمم الأزياء جوزيف التوزارا، وفقاً لموقع الفن.

يذكر أن حفل زفاف المصممة ميشا نونو وزوجها مايكل ميكي هيس، وصف بأنه زفاف العام الخاص جداً الأشبه بالزفاف الملكي، لحضور صديقتها المقربة ميغان ماركل بفستانها الأنيق برفقة وزوجها الأمير هاري، والأميرتين أوجيني وبياتريس، وإيفانكا ترامب إبنة الرئيس الأمريكي، وزوجها الملياردير جاريد كوشنر وعدد كبير من نجوم الشخصيات المشهورة في الفن والمال.