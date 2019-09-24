فيديو لتركي آل الشيخ يدعو فيه لحضور حفلات الرقص يثير غضباً واسعاً

عرض تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على المواطنين السعوديين تسهيل إجراءات دفع ثمن حفلات الرقص و الغناء التي تقيمها هيئة الترفيه خلال فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" ما أحدث زوبعة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال آل الشيخ: ”موسم سهل روح طلع بطاقة سامبا وقسط لا تزنق نفسك في الشهر ده ولا الشهرين، قسط على راحتك واستمتع وادفعهم مع سامبا بدون فائدة إن شاء الله”.

وعلى الفور، رد عدد كبير من السعوديين على آل الشيخ بغضب، واعتبروا أن تركه أولويات الشعب ومشكلاته في العمل ومصادر الدخل وتركيزه على هذه التفاهات سياسة عامة للدولة تقودها لحتفها وفقاً لصحيفة القدس العربي.

وأعرب ناشطون عن خشيتهم من أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه قد “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي” حسب رأيهم.

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وانتشرت تعليقات تسخر من دعوة تركي آل الشيخ على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر هنا:

وأشارت عدة تقارير صحافية أجنبية إلى أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية، وانتهاج “العلمانية”، منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان مقاليد الحكم الحقيقية ، وهناك الكثير من الوقائع التي يمكن ملاحظتها في السعودية بالآونة الأخيرة.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.

و أقيمت العديد من الحفلات الغنائية باستقطاب أبرز نجوم الغناء والفن في المملكة بعد تأسيس هيئة الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ وتقليص مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسماح بإقامة الحفلات المختلفة.