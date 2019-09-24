شاهد : بعد انتقادها رانيا يوسف تخرج عن صمتها وترد

خرجت رانيا يوسف عن صمتها لأول مرة بعد موجة الإنتقادات التي طالتها عقب إطلالتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، و وصفها الغالبية بإطلالة جريئة ومثيرة.

وقالت الفنانة رانيا يوسف:" الناس مركزة معايا زيادة ودا شيء كويس دا معناه إن أنا موجودة ومحسوسة"، مضيفةً أن إطلالتها في مهرجان الجونة لا تستدعي كل هذه الانتقادات والهجوم، وأنها ارتدت فستان شيك ولطيف وجذاب.

تابعت، أنها لا تهتم بالرد على المنتقدين، وإنما تستقبل كل هذه الأمور بالضحك الشديد خاصة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقد كانت رانيا يوسف، لفتت الانتباه بإطلالها بفستان مكشوف الصدر، ومفتوح من أسفل، مما تعرضت للكثير من الانتقادات والهجوم، رغم أنها واجهت مسبقاً ازمة كبيرة كانت أن تؤدي بها الى السجن في حفل مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ظهرت بإطلالة جريئة بفستان مفتوح من الجانبين والظهر، إلا أنها بررت ذلك بإرتداء شورت قصير تحت الفستان وأنها مضطرة للسير مع الموضة، وفقاً لموقع مجلة لها.

يشار إلى أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية.