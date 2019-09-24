هذا ما تشترطه الكويت لتوظيف الوافدين

قال مسؤول حكومي في دولة الكويت أن هناك شرطاً يجب أن يلتزم به الراغبين في تقلد وظائف حكومية فلابد من معادلة شهاداتهم الجامعية من وزارة التربية والتعليم الكويتية حتى يتسنى لهم الحصول على الوظيفة.

جاء ذلك عقب دخول القانون رقم 78 / 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة حيز التنفيذ منذ شهر آب/ أغسطس الماضي.

وأوضح المصدر لصحيفة ”القبس“ الكويتية، إنّ ”هذا الشرط يشمل التعيينات الجديدة للوافدين في جميع الوزارات والجهات الحكومية بالكويت بما في ذلك المعلمين، والأطباء، والفنيين، والمهندسين وغيرهم“.

وأضاف، أنّ القانون نص على أنه ”لا يعتد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجهات الحكومية ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها ماديًا أو أدبيًا بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر“ وفقاً لإرم نيوز.

وأصدر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في شهر يونيو الماضي قانون لحظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة بعد التصويت عليه، وقد لاقى إقراره تأييدًا من عدد من أساتذة القانون الذين اعتبروه قراراً صائباً لمحاربة ظاهرة الشهادات المزورة.