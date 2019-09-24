كشفت مصادر إعلامية عربية، يوم الثلاثاء 24 / 9 / 2019 عن تفاصيل سبب وفاة الممثل المغربي احمد الصعري عن عمر يناهز 79 عاما، حيث نعاه العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وجرى تشييعه وسط غياب تام لزملائه الفنانين.

وذكرت المصادر أن وفاة احمد الصعري الممثل المغربي جاءت بعد صراع مع المرض، إذ تراجعت حالته الصحية بشكل كبير خلال الفترة القريبة الماضية، فيما ألمحت عائلته إلى غياب وانقطاع الفنانين عنه في تلك المحنة.

بدوره، أرسل الملك المغربي محمد السادس برقية تعزية إلى عائلة الممثل احمد الصعري، أعرب فيها عن تعازيه لهم وللأسرة الفنية المغربية، واصفا إياه بأنه كان ممثل مسرحي مقتدر وأستاذ ذو كفاءة عالية.

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وكتب ملك المغرب في البرقية : "نشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإننا نسأله عز وجل أن يرزقكم جميل الصبر وحسن العزاء".

ووأضاف ملك المغرب : "نسأل الله أن يتقبل الراحل المبرور في عداد الصالحين من عباده، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يجزيه خير الجزاء وأوفاه عما أسداه لوطنه من عطاء فني مشهود".

الجدير ذكره أن احمد الصعري هو ممثل مغربي ولد في عام 1940، تنقل في حياته الفنية التي بدأها منذ أن كان فتى صغير ما بين فرقة الطيب الصديقي وفرقة المعمومة، وعمل في المعهد البلدي للمسرح والرقص والموسيقي كأستاذ.