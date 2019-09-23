حقيقة إنفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى كامل في مهرجان الجونة

نشب مؤخرا خلاف بين الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ وزوجته ​ندى كامل​، عادت على إثره إلى القاهرة، ويتردد في كواليس مهرجان الجونة السينمائي بأنه تم الإتفاق على الإنفصال، وهو ما لم يصرح به الفيشاوي.

وقررت كامل العودة وترك فعاليات المهرجان، بعد الأزمة التي نشبت بينهما أمس في الفندق الذي يقيم فيه، وهو ما لفت أنظار الكثيرين، دون أي تصريح للاعلام.

ويتواجد الفيشاوي حالياً في الجونة، لمتابعة فعاليات المهرجان، ولن يعود إلى القاهرة إلا بعد حضوره حفل الختام. فهل يتراجع عن الإنفصال ويدعو زوجته للعودة ليحضرا سوياً الحفل، أم سيسير وحيداً على السجادة الحمراء في ختام المهرجان؟.

ومن المقرر أن ينخرط الفيشاوي في تصوير فيلم "حجر الإسكندر" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والنجم السوري معتصم النهار والفنانة المصرية أروى جودة التي أعلنت عن عزمها مغادرة مهرجان الجونة بعد تعاقدها على بطولة الفيلم خاصة وان المخرج محمد حماقي وضع خطة للتصوير وتم بناء الديكورات بالفعل.

يذكر أن الخلافات بين أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل متكررة وأعلنت الأخيرة أكثر من مرة انفصالها وأصدرت مؤخرا بيانا أكدت فيه الإنفصال رسميا، دون إبداء أسباب، ثم سارعت لحذف البيان، وابقت على الصور التي تجمعهما في العطلة الأخيرة، بينما قام أحمد الفيشاوي بحذف زوجته من قائمة من يتابعهم على موقع إنستقرام.